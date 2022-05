«Avec un hommage à Roberto Leone»

Ensuite, la course sera lancée en direction de Thuin, Morlanwez, Seneffe, Binche (14h49), Beaumont (15h21), des Lacs de l’Eau d’Heure (15h42), Walcourt (15h52), Nalinnes (16h37) avant le circuit local, avec des passages sur la ligne d’arrivée (16h55 et 17h08). " Nous espérons une belle épreuve, pour notre troisième édition sous le statut de course pro . C’est spécial, d’avoir Philippe Gilbert au départ, pour sa dernière saison. Il sera dans une solide équipe Lotto-Soudal." Une des quatre World Tour au départ.