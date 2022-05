Youssef Bouissane et Elodie Van den Abeele vainqueurs de La Châtelettaine (photos et vidéo)

Suite à la disparition du club Road Runners Team Châtelet, ce sont l’UAC, la Ville de Châtelet et le club des Bouffios qui ont repris l’organisation de La Châtelettaine, manche du Delhalle. Ils étaient un peu moins de 400 dimanche sur la ligne de départ, ce qui confirme la nette baisse de fréquentation constatée dans le challenge cette année. C’est le "Rocket man" Youssef Bouissane qui l’a emporté sur le 14 km (46.28) devant Nicolas Navet et Lahcen El Matougui, handicapé par une blessure à la cheville. Chez les dames, Elodie Van den Abeele a remporté son troisième succès consécutif à Châtelet! Sur la courte distance (7 km, hors challenge), Marvin d’Aurilio et Amélie Collin ont dominé la concurrence.