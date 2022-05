Le run-bike de Beignée a fait son retour ce dimanche (photos et vidéo)

Après avoir dû faire l’impasse en 2020 et 2021, l’école Saint-Louis de Beignée (Ham-sur-Heure) a relancé son run-bike "Relais sur l’Heure" organisé dans le cadre de la fête scolaire. Les équipages ont donc à nouveau pu sillonner le cours inférieur pittoresque de l’Eau d’Heure sur une distance de 14 km ou 11 km. Ils étaient 115 au total. Sur le long, Célestin Evrats et Lucas Pollet l’ont emporté de peu devant leurs équipiers au club de triathlon de Philippeville Matthias Evrats et Jean Frippiat. Sur le court, les jeunes Sam France et Sacha Canini ont créé la surprise.