Bouffioulx 1 - Bléharies 0

Les Bouffaloniens termineront leur longue saison le week-end prochain et entretiennent encore une infime chance de monter en P2 (selon la situation dans les divisions supérieures). Sur le plus petit écart, Bouffioulx a battu Bléharies et affrontera à domicile Écaussinnes, battu par Fontaine aux tirs au but dimanche dernier.

Division 4

Frasnes 5 - Couillet 0

"Tout s’est passé comme prévu, se réjouit le coach local, Mathieu Van Yperzeele. On a pris l’avantage en première période et, ensuite, on a déroulé. On aurait pu encore en mettre beaucoup plus mais je suis fier de la gestion du match de mes joueurs. On grandit durant ce tour final." Ce sont Lebrun, Vandoorslaert, Muliqi et Vandeloise qui ont secoué les filets.

Baulet 2 - Buvrinnes 0

L’aventure continue pour Chantinne et ses troupes. Les buteurs se nomment Baurain et Aguglia. "On mérite notre succès même si on a eu une période moins évidente. Je sens que l’équipe répond au rendez-vous, encore plus que lors du championnat. On verra ce que ça donne lors de la rencontre face à Frasnes."

Peronnes 2 - Boussu-lez-Walcourt 3 (a.p.)

Les Boussutois ne s’arrêtent plus dans ce tour final. Pourtant mal embarqués et menés 2-0 à la pause, les hommes de Marc Roelants ont pris les choses en main en seconde période pour revenir dans la partie grâce à un autobut et une réalisation d’Arnaud Ruelle. Aux prolongations, Boussu a eu chaud lorsque Peronnes s’est vu recevoir un penalty, finalement manqué. Ensuite, Igot a signé le 2-3 et délivré les siens. Le prochain adversaire sera le RLC Givry. La rencontre aura lieu mercredi et le vainqueur montera en P3.