Deux arrivées et deux départs au PàC

Dans le sens inverse, le club pont-à-cellois s’est attelé à travailler sur deux chantiers: " Il nous fallait absolument un gardien, notamment à cause des changements en interne suite à la relégation du noyau A en P1. Et vu le départ d’Alex Baume, il fallait un nouvel attaquant ", confirme Mathieu Huyghebaert. Ce dernier est parvenu à trouver un accord avec deux joueurs du noyau B d’Houdeng. " Younes Chibane et Matteo Salaris ont accepté de nous rejoindre. Matteo Salaris est un jeune gardien que j’avais repéré lors de nos deux matches de championnat face à Houdeng. C’est pour moi le top gardien de la série, à l’aise avec son jeu de pied et doté d’un certain leadership. Younes Chibale est un top joueur qui a fait plusieurs apparitions avec la P1. Il m’a vraiment impressionné par sa qualité technique et par sa maturité. C’était les deux joueurs que je voulais avoir, j’ai tenté le coup et la présentation du projet a plutôt bien fonctionné ", se félicite le coach des PàCmen.

Une mésaventure avec le petit frère

Le gros coup du mercato tenté par Mathieu Huyghebaert n’a pas eu l’effet escompté. Ce dernier pensait pouvoir compter sur son petit frère Nicolas. " Ce sera une petite expérience pour ma première saison en tant que coach que je retiendrais. Je voulais faire revenir mon petit frère au club, lui qui voulait un peu lever le pied après sa saison au Pays blanc en P1. On avait trouvé un petit arrangement et il était ultra-chaud par le projet. Mais son club lui a proposé autre chose et il a accepté. Chose que j’ai apprise par la presse et que je n’ai pas appréciée. Il a fait un peu semblant de rien, alors qu’on partage une relation fusionnelle. Je me suis peut-être emballé un peu trop vite… "