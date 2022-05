Le bal des futurs champions

Sans remonter trop loin dans le passé, des joueurs comme Roger Federer, Ashleigh Barty (victorieuse du tournoi en 2011 et toute jeune retraitée du circuit après son sacre à l’Open d’Australie), Stan Wawrinka, Alex De Minaur, Angélique Kerber, Elena Svitolina, Jelena Ostapenko (gagnante du tournoi en 2012 et victorieuse de Roland Garros cinq ans plus tard), Leylah Fernandez (titrée en 2019 et finaliste de l’US Open l’année dernière), Emma Raducanu et bien évidemment nos Belges Elise Mertens et David Goffin sont passés par l’Astrid, justifiant ainsi le célèbre slogan du tournoi: "venez voir les champions de demain".

Chez les garçons, depuis la création du classement mondial en 1973, cinq des vingt-six joueurs qui ont occupé la place de numéro Un mondial ont participé au tournoi (Federer, Lleyton Hewitt, Gustavo Kuerten, Thomas Muster, Marcelo Rios). Chez les dames c’est encore mieux puisqu’elles sont sept sur vingt-sept (Martina Navratilova, Justin Henin, Ashleigh Barty, Victoria Azarenka, Angélique Kerber, Kim Clijsters, Jennifer Capriati). Leurs successeurs se trouvent-ils dans la liste des engagés de cette année?

Un Namurois dans le tableau final

Les deux premières têtes de série du tableau masculin sont des Péruviens: Gonzalo Bueno (5emondial) et Ignacio Buse (11e). Alessio Basile (50e) constitue la meilleure chance belge côté masculin. Idriss Haddouch (156e), Sébastien Cauhape (367e), Niels Ratu (574e) et le Namurois Émilien Demanet (214e) figureront aussi dans le tableau final, via une invitation. Les Carolos Néo Ip et Justin Pasture devront passer, vraisemblablement, par les qualifications.

Chez les dames, la tête de série n° 1 est une Russe, Ksenia Zaytseva (7e). "Nous nous conformons aux réglementations de la Fédération Internationale de Tennis, à savoir que les Russes et Biélorusses peuvent jouer des compétitions individuelles, évoque le juge-arbitre Michel Willems. Toutefois, dans les tableaux, ils n’apparaîtront pas sous la bannière de leur pays."

Amélie Van Impe (38e), Amelia Waligora (93e) et Juliette Bovy (142e) seront aussi dans le tableau final, tout comme les invitées Flo Helsen, Morane Meyers, Sara Pantelic et Romane Longueville. En espérant que d’autres compatriotes issu(e)s des qualifications les rejoignent.