La première manche de la demi-finale des play-off entre Châtelettains et Anversois a tenu ses promesses. Malheureusement pour les joueurs locaux, leur prestation n’a pas suffi à éviter une défaite (5-6). Le match retour, ce vendredi soir, pourrait acter la qualification d’Anvers en finale des play-off ou provoquer une belle en cas de victoire de Châtelet.

La tâche s’annonce toutefois compliquée pour les Châtelettains, avec les absences de Leo, Rahou et Elkjimi pour suspensions. Mais les jeunes joueurs du noyau, à l’image d’Alexis Conti et d’Andrew Walenne, entendent bien saisir leur chance pour créer l’exploit. " Pour ce match, ce sont des circonstances un peu différentes. On n’aura clairement rien à perdre, sans trois éléments importants. Il n’y a pas de pression , confie Alexis Conti, qui a déjà eu l’occasion de grappiller du temps de jeu lors des play-off. Je suis en quelque sorte un peu rodé puisque j’ai eu l’occasion de jouer durant les play-off. Mais ce type de match peut vraiment changer les choses et montrer qu’on peut avoir confiance en nous pour la suite et la saison prochaine ."

L’envie de tout donner

Auteur d’une montée intéressante en gardien volant lors de la manche aller, Andrew Walenne s’est attelé à bien préparer la deuxième manche durant la semaine.

" J’aurais la chance de jouer et je compte bien tout donner pour essayer d’accrocher quelque chose d’encore plus beau alors qu’on réalise déjà une saison historique pour le club. Le coach et les autres joueurs m’ont mis à l’aise et m’ont conseillé de jouer tranquille, de ne pas me prendre la tête. On a bien préparé ce match. Je sais que je dois améliorer mon aspect défensif et jouer avec moins de stress ."