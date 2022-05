Deuxième titre pour Hugo Debrulle

Cinq joueurs du Kalypso ont atteint la finale de leur série et deux d’entre eux se sont affrontés dans le match ultime: Louise Boulogne a battu Milan Dasset en 9-1. Lucie Samain a aussi gagné (en 9-3) mais pas Tom Baudson (JG 13-2) ni Laora Dasset (JF 13-1).

Pour obtenir son premier tournoi de la saison, Elisa Broze a dû jouer trois rencontres. La Mont-sur-Marchiennoise n’a pas perdu un set. Son club figure deux fois au palmarès du tournoi puisque Loïc Querriau et David Dave ont gagné en double messieurs 4 en battant en finale les frères Van Brabandt, Nicolas "Koh-Lanta" et Grégory. Finaliste chez les JF 13-2, May-Li Froment est la joueuse du Bertransart qui est allée le plus loin dans ce tournoi. La série des garçons 11-3 s'est déroulée en poule. Au terme des rencontres, un classement était établi. Le Lausprellois Hugo Froment et ses deux adversaires ont chacun remporté un match, et c’est Hugo qui a été classé en tête car il a perdu un jeu de moins que ses deux concurrents.

Les résultats

9-1 - Demi-finales: Milan Dasset b. Neyd De Munck 4/1 4/3, Louise Boulogne b. Maxime Bozadzhiev 4/3 4/2. Finale: Boulogne b. Dasset 4/2 4/1.

9-2 - Demi-finales: Alexis Huel b. Antoine Frèrejean 4/0 4/1, Neyd De Munck b. Noah Collard 2/4 4/1 4/2. Finale: De Munck b. Huel 4/3 3/4 4/0.

9-3 - Classement: 1. Lucie Samain, 2. Alizé Marchal, 3. Joshua Camillo, 4. Tim Bogaerts Taymans.

JG 11-1 - Demi-finales: Diego Schouckens b. Tancredi Tamagni 4/1 4/2, Sasha Catineau b. Mattias Cujas 4/3 4/3. Finale: Schouckens b. Cantineau 4/2 3/4 4/2.

JG 11-2 - Demi-finales: Diego Navarre b. Noah Baudson 4/1 4/0, Matteo Camillo b. Mattia Gobbo 4/0 4/1. Finale: Camillo b. Navarre 4/1 4/0.

JG 11-3 - Classement: 1. Hugo Froment, 2. Oscar Vanhove, 3. Maxime Bhoyjanauth.

JF 11-1 - Demi-finales: Chloé Courtois b. Axelle Legros wo, Jasmin Staub b. Chloé Beauclercq 2/4 4/2 4/2. Finale: Staub b. Courtois 4/3 4/1.

JF 11-2 - Demi-finales: Manon Leblanc b. Élyse Fontaine 4/0 4/2, Chloé Courtois b. Louise Boulogne 4/0 4/1. Finale: Leblanc b. Courtois 4/0 4/1.

JG 13-1 - Demi-finales: Nael T’Jean b. Arthur Stella 6-5 ab., Gabriel Leblanc b. Oscar Doumont 3/6 6/4 6/4. Finale: Leblanc b. T’Jean 6/2 6/4.

JG 13-2 - Demi-finales: Siméon Lukanov b. Sasha Cantineau 6/3 6/0, Tom Baudson b. Nicolas Borremans 6/3 6/4. Finale: Lukanov b. Baudson 6/2 7/6.

JF 13-1 - Demi-finales : Laora Dasset b. Aikaterini Laderou 7/6 6/1, Ilona Balourdos b. Clara Stiemans 6/3 6/2. Finale: Balourdos b. Dasset 7/6 ab.

JF 13-2 - Demi-finales: May-Li Froment b. Sofia Kappas wo, Emma Odelli b. Laleh Hoseinian wo. Finale: Odelli b. Froment 6/4 7/6.

JF 13-3 - finale: Léa Roberfroid b. Alice Tamigniau 6/1 6/1.

JG 15-1 - Demi-finales: Lyam Vanspaensdonck b. Mattéo Cujas 6/3 6/2, Killian Van Roost bye. Finale: Van Roost b. Vanspaensdonck 2-0 ab.

JG 15-2 - Demi-finales: Gabriel Leblanc b. Oscar Doumont 4/6 7/6 7/6, Florian Mairesse bye. Finale: Mairesse b. Leblanc 6/2 7/5.

JG 15-3 - Demi-finales: Adrien Adam b. Zacharie Alexandre 6/1 6/4, Hugo Debrulle b. Antoine Druinne 6/0 6/0. Finale: Debrulle b. Adam 6/1 6/1.

JF 15-1 - Finale : Aurélie Bultreys b. Eleonore Jozefiak 6/0 6/2.

JF 15-2 - Demi-finales: Elisa Broze b. Emeline Roberfroid 7/6 6/0, Steffy Tiercet-Zwaelen b. Cristina Popa 4/6 6/2 6/3. Finale: Broze b. Tiercet-Zwaelen 6/1 6/2.

DOUBLE MESSIEURS 4 – Demi-finales: Querriau/Dave b. Vanderveken/Baussens 0/6 6/2 7/6, Van Brabandt/Van Brabandt b. Grandjean/Ventura 6/4 6/3. Finale: Querriau/Dave b. Van Brabandt/Van Brabandt 6/2 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 6 – Demi-finales : Robeyns/Sonet b. Moonen/Persyn 6/2 6/4, Mary/Huyberechts b. Manco/Deceulenaire 6/2 6/3. Finale: Mary/Huyberechts b. Robeyns/Sonet 7/6 5/7 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 7 – Demi-finales: Fragapane/Huyberechts b. Lambot/Habchi 6/0 6/2, Debrulle/Debrulle b. Querriau/Dequennes 6/2 6/4. Finale: Debrulle/Debrulle b. Fragapane/Huyberechts 7/6 6/4.