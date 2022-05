Confiants après leur beau championnat en promotion Brabant-Hainaut et leur victoire en demi-finale des play-off contre les voisins de Ransart, les Sportingmen étaient conscients qu’ils avaient devant eux un redoutable adversaire puisque les Manageois les avaient battus deux fois cette saison. Mais le coach avait tiré les leçons de ces deux défaites et le Sporting a réussi l’exploit de s’imposer 24-26. "Nous avions bien analysé notre adversaire, ce qui fait que nous savions exactement à quoi nous attendre, évoque Gharib. Ce match, nous l’avons préparé comme des pros. Nous n’avons pas paniqué quand l’Entente est passée devant à la mi-temps. Au retour des vestiaires, nous leur avons inscrit cinq buts. Et même si ensuite notre adversaire est revenu dans la rencontre, je savais que nous pouvions à nouveau faire la différence."

Eviter de faire l’ascenseur

Au coup de sifflet final, la joie était intense. "L’objectif du club était de figurer sur le podium mais j’avais dit à mes joueurs que nous pouvions viser la montée. Avec mon staff, nous avions établi un plan: au début du championnat, nous nous sommes concentrés sur la progression individuelle de chaque joueur et le système de jeu pour que celui-ci soit parfaitement assimilé pour quand les choses sérieuses allaient commencer. Nous n’avons pas été les meilleurs de la phase régulière mais nous savions qu’il fallait nous montrer patients et nous préparer pour les play-off. Nous en récoltons les fruits aujourd’hui."

L’entraîneur veut associer tout le club à ce succès historique. "Mon T2 et plus globalement tout le staff technique d’abord. Ayant la double casquette de joueur/entraîneur, ce n’était pas toujours évident pour moi de me concentrer uniquement sur la tactique et le coaching. Je dois aussi remercier le directeur sportif Geraldo Di Ruggiero. À Mont-sur-Marchienne nous avons une école des jeunes très bien structurée et très performante. Les anciens ont aussi joué un rôle prédominant. Ce titre et cette montée, ils sont pour l’ensemble du club!"

La saison prochaine, ce sera donc l’élite francophone qui attendra les Mont-sur-Marchiennois. "Les champions de Promotion qui accèdent à cette division font très souvent l’ascenseur l’année d’après et c’est à tout prix ce que nous voulons éviter! Il y a un gros écart de niveau entre les deux championnats mais nous ferons en sorte que cela ne se produise pas. Étant toujours très ambitieux, je viserai le plus haut possible!"