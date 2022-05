À Bonsecours, on avance en premier lieu le refus flandrien en raison du dépôt tardif de la demande de licence, tout en mettant en avant le travail conséquent abattu par Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB, et Fabrice Appels, président des parlementaires hennuyers.

Le second nommé précise: "la demande ne pouvait qu’être tardive à partir du moment où il était impossible de l’effectuer avant la fin du championnat. Une solution restait possible auprès de Basket Belgium. Je suis persuadé qu’un accord était à portée de main mais dans l’immédiat, l’incertitude jouait en défaveur du club, alors que la fin des mutations se rapprochait. Sans certitude à offrir aux joueuses susceptibles de renforcer le groupe, Fleurus a préféré, et c’est tout à son honneur, faire une croix sur le retour en D1."

Les ennuis ne se sont malheureusement pas terminés là. "Le départ de Saucin pour Namur nous a pris de court, nous nous retrouvions avec seulement cinq joueuses pour repartir en R1. Nous avons contacté de nombreuses joueuses. En vain. Ce n’est pourtant pas une question de moyens financiers. Nous avions de la marge" , explique Thierry Foerster, directeur sportif du CFB. "Au bout du compte, le comité a décidé mardi soir de ne plus s’inscrire en R1. À cinq, c’était trop juste, il aurait fallu batailler ferme pour le maintien. Yseline Delire devrait se recaser sans difficulté en R1. Stéphanie Medjo aussi, même si l’intéressée hésite."

Jouer la tête?

Thierry Foerster a même prévenu les Fleurusiennes pures jus que sont sa fille Loïse, Camille Hislaire et Lætitia Waterlot que le club comprendrait qu’elles tentent l’aventure ailleurs. Il y a cependant de grandes chances qu’elles constituent la base de l’ossature de l’équipe A, appelée à jouer la tête sous la direction, toujours, de Perrine Foerster. Thierry devrait prendre le coach des B, promues en R2. La disparition de Fleurus en R1 libère une 4e place montante en R2. Tous les finalistes de play-off, dont les Ladies B de Charleroi, grimperont donc d’un étage…