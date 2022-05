Châtelet en mauvaise posture

Les données sont simples: si Anvers remporte la deuxième manche ce vendredi, dans sa salle, il accédera à la finale des play-off. Pour prolonger l’histoire, Châtelet devra s’imposer avec trois absents de marque. " C’est une mission quasiment impossible, sans Leo, sans Elkjimi et sans Rahou. Mais on va aller là-bas pour faire de notre mieux afin de prolonger l’histoire et d’aller arracher une belle. Pour cela, il faudra faire le moins d’erreurs que possible et tenter de se mettre à l’abri directement. Sans oublier de tenir le coup physiquement, jusqu’au bout ."