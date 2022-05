Un premier podium international

Classées 41e au général (sur près de 200 équipes) dans la "Classic Duo" comportant 23 km de course à pied et 5 km de natation, dans un chrono de 4h29'46, les filles du Black and Bike Racing Team ont appris avec surprise et retard qu’elles étaient médaillées de bronze. "C’était difficile de savoir notre classement exact à l’arrivée vu le nombre important de participants et de catégories différentes. Nous pensions être Top 5 mais sans plus. Ce n’est que le lendemain, en consultant le classement général, que nous nous sommes rendues compte que nous étions 3e! Si nous n’avons pas eu droit aux honneurs du podium puisque nous étions déjà reparties, il nous reste toutefois l’immense satisfaction de figurer pour la première fois parmi les trois premiers d’une compétition internationale!"

Le championnat de Belgique fin août

Une performance d’autant plus belle qu’il s’agissait d’une reprise. "Nous ne nous étions pas encore entraînées en eau libre, poursuit Sophie. J’ai eu le covid en janvier et j’ai eu du mal à m’en remettre. Quant à Valérie, elle s’était blessée à la cheville une semaine plus tôt. Du coup nous sommes parties très prudemment, en milieu de peloton, contrairement à notre habitude. Au fil des kilomètres, poussées par notre entraîneur Manuel Gochard, nous nous sommes senties de mieux en mieux."

Les BBRT Girls ont l’intention de continuer sur leur lancée et de faire la deuxième manche de ce challenge "Swimrunman" sur l’île de Vassivière, le 5 juin prochain. "Pour les deux autres manches cela sera compliqué avec nos agendas respectifs. Mais c’est sûr que notre motivation est grande après cette jolie perf dans le Verdon."

Elles devraient ainsi s’aligner dans les deux manches du challenge belge Eco Swim Run au barrage de la Gileppe le 16 juillet et à Robertville le 27 août, celle-ci faisant office de championnat de Belgique. Pour Valérie, ce sera aussi une bonne préparation pour l’Ironman d’Hawaï!

À noter que l’Amphiman, qui aurait dû avoir lieu aux Lacs de l’Eau d’Heure le 5 juin, a été annulé.