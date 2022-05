Roxane Cleppe en championne

C’est en tout cas une immense satisfaction pour la Castellinoise. "C’est la première fois que je suis championne de quelque chose!, déclare-t-elle. Je n’ai jamais été championne du Hainaut, encore moins championne LBFA et de Belgique même chez les jeunes. Quand j’ai vu la liste des inscrites, je me suis dit pourquoi pas tenter quelque chose mais, comme d’habitude, je visais le chrono avant la place. Et au final c’est la satisfaction totale avec le titre et mon meilleur chrono." Sa performance constitue la 4eperformance belge de l’année 2022.

Le championnat de Belgique toutes catégories est pour le 26 juin. "Mais je ne vise absolument pas le podium vu le niveau des athlètes belges mais un record personnel sur ma distance de 5000 m. Par contre j’aurai davantage d’ambition aux championnats de Belgique espoir en septembre!"

Amélie Collin, sa partenaire d’entraînement à l’UAC, a terminé 7ede son 800 m (2'14'01). "Malgré un chrono qui reste correct, je suis un peu déçue" , commenta-t-elle.