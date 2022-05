Premiers qualifiés connus

Invaincues dans leurs deux matchs de poule, les dames 4 du Bois du Prince (avec entre autres Aurélie Marcelle, Sophie Genin et Nadia Ligot) se sont quant à elles qualifiées pour les quarts de finale. Elles accueilleront Péruwelz, également le 28 mai. En messieurs 6, deux clubs régionaux sont sortis de leur poule et figurent dans les quarts de finale: le Kalypso et le TC Jamioulx. En 8, il n’y en a qu’un: l’Astrid.