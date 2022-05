Le CEP privé de play-off!

Un traquenard

En tout cas, cette fouille a semble-t-il manqué d’efficacité puisque des fumigènes ont été allumés. "À une exception près à la fin du match quand un supporter est entré dans la salle, ce qui est inadmissible, ces fumigènes ont été utilisés en dehors de la salle, sans provoquer le moindre dégât. Il n’y a pas eu de bagarre, juste un début d’altercation provoqué par le coach de la N3 chestrolaise. J’entends dire que les WC ont été abîmés. C’est faux, tout comme le fait qu’un joueur local aurait été agressé."

Celle-là, rien que de le dire fait sourire: essayez de frapper un joueur de basket dans sa salle, devant ses équipiers et ses supporters, vous vous retrouverez, au mieux, à l’hôpital. "En fait, Neufchâteau avait demandé que le match de mercredi soit retardé afin que tous ses joueurs aient le temps de se déplacer. Mais ce n’était pas possible. Dans la foulée, à 21 heures, les Dames de Régionale 2 reçoivent La Rulles, qui vient d’encore plus loin que Neufchâteau. C’est le fond du problème, j’en suis persuadée. D’un autre côté, les Luxos ont joué le coup de manière bien plus maligne que mes joueurs, incapables de se contenir devant l’injustice. Dans ces conditions, malgré le manque à gagner, je préfère que l’on en reste là. À quoi bon forcer la belle si c’est pour de nouveau tomber dans un traquenard."