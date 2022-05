Édouard Migeot savoure à Chimay

Ce samedi, il faisait étape pour la quatrième fois à Chimay, et plus exactement à Bourlers. Au départ de l’auberge du Poteaupré, les participants, qui étaient près de 400, avaient le choix entre quatre distances presque entièrement en offroad. Ils venaient des quatre coins du pays mais aussi de France, des Pays-Bas ou encore d’Allemagne. La participation se faisait uniquement sur base de la pré-inscription qui pouvait aller de 14 à… 55 euros (selon le moment de son inscription et la distance choisie)! Un tarif qui avait de quoi en repousser plus d’un…

Ce sont les coureurs de la plus longue des distances, soit 48 km, qui se sont élancés les premiers dès 9h pour un tracé comprenant 1590 m D +. Ils ont été suivis par ceux du 27 km (600 m D + ) à 10h30, du 21 km (410 m D + ) à 11h30 et la journée s’est clôturée à 13h avec le départ des traileurs du 11 km (190 m D + ). Tous passaient par l’Abbaye de Scourmont où la Trappiste de Chimay est brassée.

Sur le 48 km, c’est un coureur de Grimbergen, Ali Hamdi, qui a rejoint le premier l’arrivée, le seul à être descendu sous les 4 heures, avec une avance colossale sur ke deuxième, Grégoire Coppens.

Sur le 27 km, très jolie performance pour le jeune Carolo Édouard Migeot qui a dû batailler ferme pour devancer Habib Rais. "Ce n’est que mon deuxième trail et c’est dingue de déjà en gagner un!, raconte-t-il. Le deuxième me suivait tout au long de la course. Sur le dernier kilomètre j’ai cru qu’il me dépasserait mais j’ai tout donné dans les 500 derniers mètres en accélérant."

Le triathlète du Quali’3 Team a ainsi pu découvrir et apprécier la région chimacienne. "Rien que les paysages valaient le déplacement! L’environnement est top pour courir!" Sur les deux autres distances, les victoires sont pour des traileurs venus du nord du pays.

Classements

11 km

1. Jasper Boot 35’12, 2. Niels Kerkhof 37’49, 3. Kevin Cnudde 41’10, 4. Ine De Stoop 42’38, 5. Grégory Frennet 42’56, 6. Björn Luijcks 44’27, 7. Gabriel Carestia 45’26, 8. Filip Op De Beeck 45’31, 9. Dennis Leyzen 47’16, 10. Cedric Dardenne 48’39, 11. Xavier Adam 48’48, 12. Maxime Coniglio 48’54, 13. Roy Neirynck 49’04, 14. Veronique Thys 49’10, 15. Marijn Hulsegge 50’50, 16. Baptiste Crombé 51’03, 17. Pascal Detré 51’48, 18. Susan Van Beers 51’53, 19. Cynthia Koning 52’13, 20. Koen Van Dijk 52’20, 21. Ronny De Petter 52’28, 22. Maaike Ortibus 53’05, 23. Eric Tordoir 53’27, 24. Thomas Girault 53’51, 25. Paloma Mallorquin 54’35, 26. Benjamin Bonte 54’58, 27. Thomas Bruixola 55’06, 28. Jan Van Son 55’29, 29. Maxime Marchès 55’30, 30. Shelagh Cooney 55’32, 31. Damien Fourure 55’39, 32. Tiffany Monteverde 55’41, 33. Anton Van As 56’21, 34. Eric Fourure 56’28, 35. Nicolas Saunier 57’09, 36. Pierre Coppin 57’15, 37. Marton Szabo 57’30, 38. Fabien Dedisse 57’36, 39. Jason Neirynck 57’52, 40. Mario Van Den Brande 58’03, 41. Emmanuel Coniglio 58’03, 42. Davy Claes 58’23, 43. Joyce Beeris 58’25, 44. Louise Dekeyser 21’35, 45. Saar Van De Water 59’51, 46. Jo Christiaens 59’51, 47. Sylvain Derreumaux 1’00’30, 48. Vincent Brechignac 1’00’32, 49. Yohan Bono 1’00’32, 50. Steven Mascrez 1’01’42, 51. Pierluigi Masala 1’01’44, 52. Matteo Bassani 1’01’44, 53. Lieve De Haes 1’02’26, 54. Héloïse Corbeel 1’02’48, 55. Yorrick Claessen 1’03’05, 56. Marie Van Hoofstat 1’03’31, 57. Anthony Broquet 1’03’32, 58. Audrey Poelaert 1’03’32, 59. Elise Berteaux 1’04’39, 60. Victoria Vandenbroucke 1’04’40, 61. Elsa Guns 1’04’49, 62. Luna De Kerchove 1’05’01, 63. Joeri Vanhagendoren 1’05’01, 64. Arno Dereu 1’05’35, 65. Éléonor Sana 1’05’37, 66. Arthur Dirick 1’05’38, 67. Anne-Francoise Gillain 1’06’21, 68. Costina Timofte 1’06’29, 69. Sébastien Looze 1’06’34, 70. Pieter Berden 1’07’13, 71. Silke Willebrords 1’07’14, 72. Janeke Degrave 1’07’28, 73. Alain Huaux 1’07’28, 74. Catherine Gillain 1’07’29, 75. Étienne Steinbach 1’07’42, 76. Sabrina Gilliard 1’07’44, 77. Lauriane Vandermeeren 1’08’35, 78. Edouard De Raeymaeker 1’08’36, 79. Anna Bizzotto 1’08’45, 80. Fabienne Christophe 1’08’48, 81. Sanja Medic 1’09’25, 82. Jochen Duyck 1’09’58, 83. Stephanie Degrande 1’10’10, 84. Benjamin Derenne 1’10’17, 85. Jennifer Lalieux 1’10’30, 86. Sabrina Previte 1’10’42, 87. Chloe Deflandre 1’11’04, 88. Celine Vercruysse 1’11’20, 89. Priscilla Saunier 1’11’24, 90. Corentin Demarthe 1’11’28, 91. Deborah Vanmarcke 1’11’35, 92. Josephine Vanmarcke 1’11’38, 93. Marjolein Vanreeth 1’13’21, 94. Marta Campos 1’13’55, 95. Kim Catry 1’14’05, 96. Sophie Bauduin 1’14’24, 97. Aline Bauduin 1’14’27, 98. Jean Yves Fondu 1’15’29, 99. Martine Lehongre 1’15’35, 100. Joachim Weigel 1’16’05, 101. Avner Weigel 1’16’06, 102. Sarah Dekeyser 1’17’29, 103. Benoit Verbelen 1’17’30, 104. Sophie Dandois 1’19’00, 105. Fanny Looze 1’20’44, 106. Imelda Courtois 1’22’41, 107. Christophe Looze 1’26’01, 108. Ayesha Sarapuddin 1’30’22.

21 km

1. Andries Verheyden 1’31’46, 2. Glenn Van De Mierop 1’34’48, 3. Dennis Vervecken 1’34’49, 4. David De Vriendt 1’34’52, 5. Bernd Van Werde 1’36’53, 6. Jorik Waeterschoot 1’37’56, 7. Thomas Vermeersch 1’39’33, 8. Kevin Meers 1’39’38, 9. Filip De Roeck 1’41’15, 10. Laurent Grognet 1’41’18, 11. Jonas Francken 1’42’37, 12. Jan-Adriaan Van As 1’42’52, 13. Filip Daems 1’42’53, 14. Frederic Favresse 1’43’52, 15. Len Holmes 1’43’54, 16. Ampeglio Amore 1’45’12, 17. Emanuele Baldacci 1’45’13, 18. Tom Heylen 1’45’37, 19. Mark Colaes 1’45’37, 20. Jorun Vanmelle 1’45’59, 21. Joost Oomen 1’47’59, 22. Michel Quatresous 1’48’25, 23. Jeff Buyens 1’48’52, 24. Christophe Brequigny 1’49’06, 25. André Bernard 1’49’25, 26. Ronan Denoual 1’49’54, 27. Bram Goeleven 1’50’34, 28. Leander Van Dingenen 1’50’52, 29. Romain De Plaen 1’50’53, 30. Cyril Vanden Berghe 1’51’04, 31. Nicolas Croquet 1’51’29, 32. Bavo Vernimmen 1’52’36, 33. Joris Luyckx 1’52’46, 34. Ward Coppens 1’52’47, 35. Rudy De Couvreur 1’52’49, 36. Dave Wuyts 1’53’06, 37. Jan Van Oevelen 1’53’24, 38. Samuel Arnaud 1’53’38, 39. Pauline Piot 1’53’39, 40. Michel Gillain 1’54’04, 41. André Delarue 1’54’13, 42. Samuel Maene 1’54’51, 43. Guillaume Kesse 1’54’54, 44. Elias Dierickx 1’54’55, 45. Jens Maetens 1’55’17, 46. Loïc Somers 1’55’26, 47. Alexis Ghyselings 1’56’34, 48. Robin Verhellen 1’57’06, 49. Marco Cervioni 1’57’42, 50. Siemen Van Rooij 1’57’48, 51. Camille Le Berre 1’58’20, 52. Erwan Williamson 1’58’21, 53. Cris Van Hemelen 1’58’23, 54. Nele Lenaerts 1’58’25, 55. Jelle Claerbout 1’58’54, 56. Tine Vercruysse 1’59’08, 57. Steven Brouwers 1’59’33, 58. Philippe Aupaix 1’59’49, 59. Marine Gandin 2’01’31, 60. Jo Lamerant 2’02’19, 61. Nathalie Haemers 2’02’55, 62. Bruno Siri 2’03’07, 63. Sim Van Thienen 2’03’32, 64. Wilfried Wateau 2’04’25, 65. Simon Verzijl 2’04’28, 66. Evert Caekebeke 2’04’29, 67. Daan Hofman 2’04’29, 68. Frank Bulens 2’04’31, 69. Geert Coppens 2’05’05, 70. Kato Coppens 2’05’08, 71. Jelle Dehaene 2’05’41, 72. Elke Bleyenbergh 2’05’56, 73. Frederic Le Gac 2’07’11, 74. Olivier Alexandrien 2’07’51, 75. Simon Bernard 2’08’54, 76. Elinore Godin 2’08’58, 77. Hannelore Geeraert 2’09’31, 78. Philippe Ostyn 2’11’25, 79. Nick Bertels 2’11’26, 80. Bryan Schroder 2’13’34, 81. Pieter Michels 2’13’49, 82. Jana Goyvaerts 2’13’55, 83. Sarah Erkens 2’14’02, 84. Nathan Gabet 2’14’03, 85. Jean De Schrynmakers 2’14’03, 86. Paul Te Grotenhuis 2’14’26, 87. Flore Semaille 2’15’42, 88. Céline Burton 2’16’13, 89. Di Bella Miki 2’16’13, 90. Twan Van Gemert 2’16’33, 91. Sophie Villard 2’17’03, 92. Collin Fack 2’17’04, 93. Melissa Vermeulen 2’17’22, 94. Johan Baeyens 2’18’20, 95. Geert Geeraerts 2’19’36, 96. Alix Gobert 2’19’43, 97. Christophe Bossens 2’20’42, 98. Melissa Descan 2’21’43, 99. Jeffrey Declercq 2’22’17, 100. Koen Colpaert 2’24’49...

27 km

1. Édouard Migeot 2’07’27, 2. Habib Rais 2’07’44, 3. Stefaan De Roeck 2’13’43, 4. Steven Heylen 2’13’48, 5. Jordan Vanacker 2’15’14, 6. François Scohier 2’15’19, 7. Kobe Van De Water 2’15’49, 8. Ewald Tabary 2’15’59, 9. Samuel Croissieaux 2’17’53, 10. Robin Snel 2’19’23, 11. Dieter Machiels 2’20’14, 12. Jesse Van Der Graaf 2’20’26, 13. Peter Vanhoegaerden 2’20’51, 14. Vincent Lamote 2’23’56, 15. Bert De Backker 2’25’02, 16. Louis Casterman 2’25’36, 17. Florent Rousseaux 2’26’00, 18. Pascal Dieryck 2’26’28, 19. Michaël Lenne 2’26’42, 20. Sébastien Turkery 2’28’37, 21. Lionel Quevy 2’28’43, 22. Ruben Bossuyt 2’28’45, 23. Olivier Dagrain 2’28’46, 24. Michael Jorion 2’28’48, 25. Emmanuel Colmant 2’29’48, 26. Lien Schrauwen 2’30’07, 27. Yoann Guery-Devos 2’30’11, 28. Mieke Buyens 2’30’14, 29. Anne Leskens 2’30’18, 30. Filip Van Der Kerken 2’30’18, 31. Maxime Thomas 2’30’39, 32. Maxim Hogewoning 2’30’47, 33. Jerome Collard 2’31’20, 34. Iris Pepping 2’32’04, 35. Jeroen Kreule 2’33’46, 36. Didier Helsen 2’33’47, 37. Reyn De Dreu 2’34’46, 38. Gert-Jan Verbeek 2’35’45, 39. Régis Delmeire 2’35’51, 40. Thibaut Britz 2’35’55, 41. Aurelien Dewandre 2’35’57, 42. Bart Collet 2’36’52, 43. Frederic Chat 2’37’38, 44. Yossef Kaichouh 2’38’33, 45. Sam Geers 2’38’39, 46. Daan Robben 2’39’03, 47. Tommy Van De Zande 2’39’04, 48. Liesbet Boeckx 2’39’14, 49. Rémi Level 2’39’17, 50. Daniele Paolini 2’40’26, 51. Hassene Jemati 2’40’33, 52. Steven Vanden Brande 2’42’09, 53. Coskun Erol 2’42’36, 54. Filip Top 2’43’34, 55. Julien Baudeau 2’44’39, 56. Quentin Vergaelen 2’45’39, 57. Morgan Primaud 2’45’45, 58. Tom De Lille 2’46’26, 59. Alexis Pilate 2’47’14, 60. Bianca Ooteman 2’48’29, 61. Mustafa Al Fartousy 2’48’52, 62. Kevin De Keersmaecker 2’49’36, 63. Guillaume Claikens 2’50’40, 64. Kris Tijtgat 2’50’44, 65. Laurent Amond 2’51’50, 66. Frederick Allegaert 2’54’12, 67. Ivan De Lannoy 2’55’50, 68. Elodie Weisbecker 2’55’55, 69. Steyn Schiltkamp 2’55’58, 70. Brian Van Der Waal 2’57’13, 71. Olivier Thomas 3’00’13, 72. Stefano Muzzarelli 3’00’15, 73. Souhaïb Anaaoui 3’00’33, 74. Valentin Ghyselings 3’01’28, 75. Evelien Van Hees 3’01’33, 76. Dylan Van Achte 3’03’08, 77. Malgorzata Debik 3’04’51, 78. Marijke Sleeckx 3’06’46, 79. Davy Dewaele 3’07’13, 80. Ysolde Tabary 3’07’42, 81. Gregory Senden 3’08’31, 82. Mathias Slegers 3’10’12, 83. Rutger Vandiest 3’10’57, 84. Paul Van Wanrooij 3’11’27, 85. Mohamed Grain Aznanag 3’12’53, 86. Arie Van Buren 3’13’26, 87. John Kole 3’13’28, 88. Martin Van Ieperen 3’13’31, 89. Marten Bij De Vaate 3’13’34, 90. Ghyslain Detry 3’14’42, 91. Nicolas Lahaut 3’15’26, 92. Sanne Koelemeijer 3’15’51, 93. Arjan Van Kampen 3’15’52, 94. Pieter Rutten 3’16’30, 95. Nathalie Liegeois 3’16’52, 96. Solaiman El-Haddaoui 3’18’35, 97. Eva Oudhuis 3’18’47, 98. Emmanuel Ghyselings 3’21’16, 99. Carlo Joosen 3’21’40, 100. Mieke Diels 3’22’25, 101. Huibrecht Kornegoor 3’23’09, 102. Viet Nguyen 3’32’47, 103. Fady Eslama 3’33’25, 104. David Gruslin 3’43’41, 105. Morgane Lecourt 3’45’22, 106. Zoubair El Jaidi 4’48’35, 107. Naïm Mahdaoui Abdessalem 4’48’47.

48 km

1. Ali Hamdi 3’57’25, 2. Gregoire Coppens 4’09’00, 3. Yves Van Hoeck 4’14’39, 4. Benny Keuppens 4’29’54, 5. Marvyn Colantoni 4’33’33, 6. Jef Desie 4’34’41, 7. Olivier Dulon 4’38’46, 8. Willem T’hooft 4’40’36, 9. David Paulus 4’43’20, 10. Ilka Joly 4’45’35, 11. Thomas De Wilde 4’50’47, 12. Angelo Wille 4’58’07, 13. Mieke Dupont 4’59’15, 14. Jonas Teblick 5’03’15, 15. Jef Van Dam 5’03’16, 16. Anton Renard 5’03’18, 17. Cédric Vander Stukken 5’04’04, 18. Martin Sand 5’04’11, 19. Tom Joye 5’04’22, 20. Theo Herbage 5’04’48, 21. Dries Bossuyt 5’05’05, 22. Benjamin Notez 5’06’16, 23. Tim Kleinloog 5’06’25, 24. Paulina Hack 5’12’26, 25. Lex Bruggink 5’17’48, 26. Guillaume Cuisset 5’21’05, 27. Claire Hermange 5’25’05, 28. Dieter Willekens 5’25’48, 29. Tim Rombaut 5’26’21, 30. Daan Van Dongen 5’28’38, 31. Sven Sneyders 5’38’17, 32. Jerome Dujeux 5’38’23, 33. Wouter Kuijk 5’38’43, 34. Carol Bermond 5’40’21, 35. Philippe De Windt 5’44’56, 36. Arnaud Moeykens 5’47’45, 37. Jonathan Bickel 5’49’01, 38. Giovanni Van Hullebus 5’50’55, 39. Andrei Lixandru 5’53’39, 40. Nick Cuyt 5’55’15, 41. Déjan Michiels 5’55’15, 42. Juan Diego Arias 5’56’28, 43. Clifford Baumback 6’01’34, 44. Frédéric Galio 6’01’41, 45. Louis Vandendriessche 6’01’56, 46. Michael Van Damme 6’01’58, 47. Sandra Timmer 6’02’16, 48. Pacôme Bauchot 6’05’25, 49. Tom Broux 6’07’14, 50. Filip De Neef 6’12’36, 51. Robbert Meulemeester 6’14’07, 52. Ronan Huguet 6’17’57, 53. Sebastien Cremel 6’17’57, 54. Alexander Serneels 6’18’51, 55. Tim Van Humbeeck 6’18’55, 56. Wonne Joosen 6’18’55, 57. Jacques Mathieu 6’32’16, 57. Tommy Baes, 58. Antoine Varoqueaux, 59. Yohann Dardenne, 60. Petru Pop, 61. Pieter Steyaert.