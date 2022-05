Ambiance, chaleur et bonne humeur à l’Ekiden de Charleroi

Septante et une équipes s’étaient inscrites. "Une participation satisfaisante même si nous en avons déjà eu beaucoup plus, indique Maxime. C’est une édition de relance. Mais pour nos dix ans, nous avons souhaité la rendre encore plus agréable notamment en changeant de lieu de départ."

C’est un véritable petit village qui s’est ainsi installé sur le parking principal de la Haute École Condorcet à Marcinelle, un endroit qui s’érige de plus en plus en place forte du running puisqu’y ont déjà eu lieu cette année deux manches du challenge de Hainaut ainsi que les 15 km de Charleroi! "Le circuit est presque inchangé par rapport aux dernières éditions. Il emmène les coureurs dans les bois du Cazier, ce dont ils ne se plaindront pas vu la chaleur! Il n’est pas facile, avec de nombreuses côtes et descentes mais il est globalement accessible à tout qui est un peu entraîné."

+ EN IMAGES | Ekiden de Charleroi: À six pour boucler un marathon

Pour cette 9e édition, clubs, entreprises et associations avaient une nouvelle fois répondu présents pour passer tous ensemble un agréable moment sportif. Le coureur-pèlerin Michel Drygalski avait à nouveau rassemblé un très grand nombre de coureurs (18 équipes!) pour promouvoir la cause qui lui est si chère, le don d’organes. "Nous avons aussi une collaboration plus récente avec la Maison Mieux Être qui accueille des malades atteints du cancer ainsi que leurs proches."

C’est l’équipe O2 Max qui s’est a inscrit son nom au palmarès de cette 9eédition. Nicolas Bourez a donné le ton en passant le témoin après un peu de 18 minutes de course à Catherine Martens avec deux minutes d’avance sur une formation de l’UAC. "Mon objectif était de faire ce tracé de 5 km en moins de 17 minutes mais il y avait plus de dénivelé que ce que je croyais et avec la chaleur ce n’était pas évident de claquer un chrono, lance Nicolas. Mais au moins j’ai pu finir mon tour en tête."

Basile Lefèvre tout schuss

Julien Poskin, Frédéric Dercq, Basile Lefèvre et Matthieu Buelens ont ensuite assuré le coup. "Je n’avais encore jamais fait une épreuve comme celle-ci, évoque Basile. C’est un exercice particulier car on ne court pas pour soi-même mais pour son équipe. Et en plus il y a Matthieu Buelens qui était mon entraîneur lorsque je faisais des compétitions de ski. Mine de rien Nicolas m’a mis une sacrée pression en effectuant son premier tour aussi rapidement! J’espère ne pas décevoir."

Basile n’a pas fait tache. O2 Max a clôturé son marathon en moins de trois heures. La seule équipe à avoir accompli cette performance.

Résultats

1. Dream Team O2 Max 2’58’20, 2. Team Running Seminaire de Floreffe 3’13’51, 3. Fintro UAC 3’20’27, 4. Don d’organes 18 3’27’16, 5. Fintro JC HSH 3’27’56, 6. Les Bras Cassés – HELHa 3’28’22, 7. Fintro 3 3’28’28, 8. Fluxys Kids 3’30’47, 9. Je cours après ma forme 3’31’32, 10. Fruits et Légumes 3’34’56, 11. Valeo Plus/Les Bouffiols 3’35’19, 12. Clinique du Sport de Namur 3’36’56, 13. Les Superwo&men du jogging 3’42’12, 14. Sonaca 3’42’22, 15. Group S – Police Charleroi 1 3’44’36, 16. Sonaca Dassault 3’44’38, 17. Team Running Séminaire de Floreffe 2 3’47’15, 18. Laqué 3’51’53, 19. Sonaca Infrastructures 3’52’58, 20. Les Speedy Limaces 3’52’59, 21. Fintro UAC 3’53’06, 22. Les Razmokets de l’ESM 3’53’40, 23. Don d’organes 5 3’58’44, 24. Don d’organes 10 3’59’52, 25. Don d’organes 15 4’01’55, 26. Group S – Police Charleroi 2 4’02’42, 27. Don d’organes 14 4’02’48, 28. Fintro JC HSH 2 4’04’05, 29. Fintro Chimay 4’05’04, 30. Mettet Chaussures 4’05’16, 31. Les Superwo&men du jogging 5 4’05’39, 32. Don d’organes 16 4’06’11, 33. Don d’organes 17 4’06’11, 34. Les Superwo&men du jogging 3 4’06’41, 35. Barreau de Charleroi dames 4’13’13, 36. Les Copains d’abord 4’13’58, 37. Don d’organes 2 4’17’18, 38. ESM 2D 4’19’08, 39. Sonaca Green 4’19’11, 40. La Team qui fait rêver 4’21’19, 41. Don d’organes 6 4’21’32, 42. Fintro 1 4’22’21, 43. Fintro Leroy 4’25’16, 44. Don d’organes 12 4’25’24, 45. Hokkéyaki 4’26’23, 46. Group S – Les Bouffiols 4’27’07, 47. Les Superwo&men du jogging 4 4’27’15, 48. Ethiquable Benelux 4’28’32, 49. Don d’organes 9 4’34’17, 50. Fintro 2 4’34’26, 51. Don d’organes 4 4’35’25, 52. Don d’organes 1 4’38’11, 53. Don d’organes 13 4’39’52, 54. Don d’organes 11 4’42’27, 55. Les 6211 4’43’28, 56. Don d’organes 8 4’43’36, 57. Don d’organes 3 4’44’33, 58. Les Guerrières 4’45’29, 59. Team Corrida 4’47’03, 60. Group S – Filelec 4’50’36, 61. Les Superwo&men du jogging 1 4’52’17, 62. Les Superwo&men du jogging 2 4’52’17, 63. Les Superwo&men du jogging 7 4’53’21, 64. Salary Runner 4’59’35, 65. Don d’organes 7 5’05’12, 66. MME 5’06’22, 67. ABJKNT 5’08’44, 68. PVM 5’09’41, 69. Les Hiboux, 70. Team Abricot, 71. PVBBA.