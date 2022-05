Un duel de qualité à Acoz

Décidément, le public gerpinnois prend l’habitude de se retirer de Moncheret avec un sourire inattendu au vu du résultat. C’est qu’au-delà des résultats, la manière importe et l’amateur apprécie d’assister à de beaux échanges dans une discipline où la sécheresse est souvent de mise. Ese De Moor, désormais une valeur sûre de l’élite, et le duo Geuens – Thirion ont donc assuré un maximum de spectacle dans un duel longtemps indécis. Les visiteurs, plus puissants au rectangle, parvenaient néanmoins à donner le ton, en menant au score. Les Coquis égalisaient à 4 et 5 partout. Les Termondois enlevaient le repos à 5-7. Rageurs, les Coquis rappliquaient à 7-7. Mais les Flandriens assuraient dans les petits coups et à 40 à 2 pour faire basculer la rencontre à 7-10, 9-10 et surtout 9-13. Dom.A.