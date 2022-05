Ekiden de Charleroi: À six pour boucler un marathon (photos)

70 équipes composées de six coureurs ont parcouru la distance d’un marathon: le premier partait pour 5 km, passait le relais à un partenaire qui en faisait 10 km avant de donner à son tour le témoin à un troisème coureur qui parcourait de nouveau 5 bornes. Cela s’alternait ainsi de suite entre 5 et 10 km, jusqu’au sixième et dernier relayeur qui ne faisait que 7,195 km pour terminer l’intégralité des 42,195 km. De nombreux clubs, associations et entreprises ont pris part à cette activité sportive mais aussi festive.