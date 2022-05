Solre, le Petit Poucet des Petits Ponts

Belœil, qui a fait douter le champion moncellois pas plus tard que dimanche passé, ne tombera pas dans le piège du snobisme. "Ce tour final, nous le préparons depuis le mois de février, lorsque nous avons compris qu’il serait très difficile de revenir sur les deux candidats au titre, Monceau et Molenbaix, explique l’entraîneur tournaisien, Sébastien Terlin. Cela fait trois mois que nous travaillons pour cet objectif."

Stress positif

Les Tuniques Bleues, au contraire, ont dû attendre le dernier quart d’heure de la saison pour confirmer, sur le fil, leur maintien et, donc, leur participation à ce tour final. "À cinq minutes près, nous étions descendants, souffle Johan Lardin. On égalise et puis, on apprend que Biévène a égalisé contre Houdeng: c’était tout juste."

Ce n’est pas pour autant que les Solréziens ne méritent pas ce qui est en train de leur arriver. Après un début de saison cauchemardesque, les Erquelinnois se sont bien repris et le gain de la seconde tranche ne doit rien à personne. "Là aussi, c’était sur le fil avec Monceau qui perd au Rœulx pendant qu’on partage à Hornu. La saison a été incroyable à tous les étages. La différence, ce que le stress est, désormais, positif. Peu importe ce qui va se passer, le plaisir et le bonheur vont être de retour. On va récupérer, c’est certain, toute cette folie qui nous animait durant la deuxième tranche." La perspective de recevoir en cas de qualification, en pleine St-Médard, n’est pas pour déplaire les Solréziens.