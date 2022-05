La JS Erpion est née!

«Prendre de l’expérience»

Les clés de la JS ont été confiées à Patrick Artisien, qui était déjà président des jeunes au sein d’Erpion LLEH. " Je travaille depuis pas mal de temps avec Patrick Dhaene , détaille l’intéressé. Nous avons commencé à aborder le sujet dès qu’on a vu que la P4 était bien partie pour monter d’un échelon. On s’est dit: “Que fait-on avec nos jeunes?” Bien que certains soient aux portes de l’équipe première, d’autres manquent d’expérience pour évoluer à ce niveau. Un championnat de réserves n’étant pas très valorisant pour eux, on a décidé de créer cette équipe en P4. Le but est évidemment de leur donner du temps de jeu et de les faire prendre de l’expérience, avec l’espoir d’en voir quelques-uns atterrir en P2 ou P3 en fin de saison. "

La JS Erpion utilisera bien entendu les installations de sa grande sœur. " Ça va nous aider grandement , se réjouit Artisien. Au niveau du noyau, la base est déjà constituée. Nous avons un tel réservoir ici à Erpion qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir pour trouver des joueurs. Des jeunes, qui étaient partis auparavant, vont peut-être revenir. On aimerait amener encore un gardien et un “ancien” dans chaque ligne. Nos jeunes doivent être encadrés. "

Et l’entraîneur? Il n’est pas encore désigné mais ça ne devrait pas tarder. " Il y a des contacts mais rien d’officiel pour l’instant. On cherche un profil qui, naturellement, aime travailler avec les jeunes et les faire progresser. "

Si vous êtes intéressés par le projet et voulez davantage d’informations, contactez Patrick Artisien au 0494/50.18.52