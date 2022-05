«Gagner pour oublier» à Beaumont

Du coup, Beaumont s’alignera ce dimanche pour son deuxième match de barrage, après sa victoire contre Meslin. "On va défier une équipe de Vacresse que l’on ne connaît pas. Mais on n’a pas l’habitude de baser notre jeu sur l’adversaire. On doit gagner, c’est tout. On va devoir s’arracher et tout donner pour avoir enfin l’esprit tranquille. Après une telle saison, il est temps de terminer le travail pour oublier ce championnat vraiment difficile."