Boussu est bien là!

On avait quitté les Boussutois déçus dimanche dernier après l’élimination aux tirs au but à Aulnois mais c’était sans compter l’oeil du CQ. Le lendemain matin, ce dernier a remarqué que l’adversaire avait aligné quatre joueurs de l’équipe A alors que le règlement en autorise que trois. La réclamation a porté ses fruits et Boussu est au deuxième tour de ce tour final. « Du côté d’Aulnois, on a trouvé ça petit de notre part, explique l’entraîneur Marc Roelants. Mais si le règlement existe, ce n’est pas pour rien. C’est pas comme si on avait été battus 4-0, ça s’est joué aux penalties. Encore une fois, il y a un règlement et il faut le respecter. » Le coach avait au départ laissé ses joueurs au repos cette semaine. Dès qu’il a pris connaissance de la réclamation, il leur a demandé de rester prêts, au cas où. « Il y avait 90 % de chances pour qu’on nous donne raison et qu’on joue dimanche. »