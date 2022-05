La Villette concède le nul, l’EBS peut se sauver

C’était le dernier match de la saison à Charleroi et Lauric Jean entamait cette rencontre face au jeune pongiste Nicolas Marchal, originaire de Rouillon, qui était balayé en trois sets rondement menés. La Villette menait au score et le jeune espoir Xavier Wats prenait la palette pour en découdre avec Boris Dobbelstein. Première victoire pour le Carolo, qui s’imposait 3-0 sans difficulté et concrétisait le travail des semaines précédentes.

La troisième manche opposait l’Ukrainien Danchenko face au russe Efimov et ce dernier s’imposait, après une manche serrée (2-3). Après la pause, Lauric Jean donnait un nouveau point à ses couleurs, en ne laissant aucune chance à Dobbelstein (3-1).

C’était au tour de Danchenko dans la cinquième manche, face à Marchal et l’expérience du coach de La Villette, n’aura pas suffi. Marchal se montrait tenace pour remonter au score et l’emporter (2-3). Ce fut l’affrontement le plus passionnant de la soirée (3-2). Wats avait la responsabilité de donner la victoire à son team ou concéder le nul. Le pongiste Carolo commençait bien, avant de s’éteindre (3-3). En cas de victoire face à Vedrinamur lors de la dernière journée, l’EBS prolongerait son bail en Superdivision pour la saison prochaine.