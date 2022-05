Châtelet aura tout donné, mais est battu sur le fil

Châtelet retrouvait sur la route des play-off une équipe anversoise que les Châtelettains n’ont jamais battue lors de la saison régulière. Anvers démarrait pied au plancher. Sur Corner, Zaaf trouvait l’ouverture entre les jambes d’Elkjimi. Deux minutes plus tard, le score affichait déjà 0-2 via Buyl, laissé étrangement seul dans le rectangle châtelettain. Juste après ce second but, Châtelet remettait le pied sur le ballon et se créait de grosses occasions. Rahou, du gauche, trouvait Durot sur sa route. À la 11e minute, Leo profitait d’un contre chanceux sur corner pour réduire la marque. Ce diable de Rahou montait en puissance au fil des minutes et semait la zizanie dans la défense anversoise. À la 13e, il trouvait la faille pour égaliser, avant d’inscrire un doublé juste avant la rentrée aux vestiaires.