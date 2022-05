Gerpinnes échoue aux tirs au but

Après sa démonstration contre Erpion, dimanche, Gerpinnes était déjà à pied d’œuvre pour la suite de son tour final. A la maison, à nouveau, les hommes de Giuseppe Di Maggio devaient venir à bout d’une solide équipe d’Enghien. Comme souvent, c’est l’une des révélations de la saison, Toussaint qui débloquait la situation. Ce but mettait les visités dans un fauteuil. Ces derniers s’offraient encore quelques occasions sans en profiter. Mais alors qu’ils se dirigeaient vers la qualification pour le triangulaire final, les Gerpinnois se laissaient surprendre dans les arrêts de jeu : 1-1 ! Les deux équipes devaient se départager au cours des prolongations. Malgré un coup derrière la tête, les visités devaient se remobiliser pour tenter de faire la différence contre une équipe d’Enghien qui gagnait en confiance au fil des minutes. Les visiteurs en profitaient d’ailleurs pour prendre les devants. Mais Gerpinnes a de la ressource et trouvait le moyen d’égaliser pour arracher une séance de tirs au but. Malheureusement pour les Gerpinnois, ils manquaient deux tentatives et devaient abandonner leur rêve de rejoindre la P1. Gerpinnes a réalisé une grande saison et sera un candidat à la montée la saison prochaine.J.De.