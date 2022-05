Tournai : le grand retour du Bararock

Cette année, suite à la retraite de Gérard Van Caemelbeke, c’est un trio de jeunes professeurs qui a repris l’organisation de la soirée musicale: Marie Paquet, Ophélie Gabriels et Pierre Debraine. "Nous espérons que le temps sera de la partie. Pour le reste, nous veillons à ce que tout soit parfait!" déclare M. Debraine qui ajoute "Cette année, nous souhaitons que le BaraRock ait un ancrage local."

Tournaisiens et Mouscronnois sur scène

Les portes s’ouvriront à 19h et le premier groupe à entrer en scène (à 19h30) sera Sweet Therapy avec du rock acoustic. La chanteuse est originaire de Tournai et elle n’est pas la seule… Acapulca, groupe de pop-rock funk qui suit, se revendique également de la cité des 5 clochers. Les Hurlus d’Adolina seront en tête d’affiche, eux qui ont déjà performé en France ou au Botanique à Bruxelles amèneront leur côté Indie rock avant que les Tournaisiens de Kanish Kannibal ne clôturent la soirée en beauté.

Les bières disponibles au bar jouxtant la scène viennent aussi de nos contrées. La Wapils et la Tournay seront en tête de gondole, bien aidées par le fait que la Brasserie de Cazeau est partenaire de l’événement. La Brasserie des Carrières ne sera pas en reste avec ses différentes Diôles.

Des préventes sont disponibles auprès des élèves de rhéto pour 7 € tandis que le prix sur place s’élèvera à 9 €.

Des jetons réutilisables

Le BaraRock a aussi une dimension sociale et durable. L’organisation indépendante de l’Union des anciens et amis de l’Athénée Jules Bara reverse les bénéfices de l’événement au profit de causes utiles pour l’école. Cela va de l’achat de matériel scolaire, à des travaux de rénovation, ou encore à l’aide à des élèves en situation de précarité. Quant au côté durable, il est visible dans l’utilisation du matériel nécessaire. "Les gobelets sont réutilisables, les jetons aussi. Ce sont des jetons créés en partenariat avec le FabLab. Ils sont en verre et issus de restes de plexiglas. Ce matériel sera utilisé pour des rendez-vous futurs de l’école pour qu’ils ne terminent pas dans les déchets." conclut Pierre Debraine.