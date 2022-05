La relève kalypsienne est bel et bien déjà présente puisque quelques jours plus tôt les joueurs âgés de 7 ans sont devenus vice-champions de Wallonie inter-équipes 12 m à Huy. Ils se sont baladés jusqu’en finale où ils s’inclinent pour quelques petits points de retard contre Liège.

Les dames 1 du Kalypso avaient elles aussi l’occasion de devenir championnes. Pour cela, il leur fallait aller gagner samedi au TC de Thuin. Malheureusement les Gosseliennes ont perdu le match à ne pas perdre. Carole Claeys (B-2/6) avait pourtant mis son équipe sur orbite en dominant Émilie Leroy (B-4/6) mais ensuite la Thudinienne Marie Nillès a gagné le match des B0 contre Noémie Fourny en trois manches. Lucie De Clercq (B + 4/6) et Alessia Ferrian (B + 4/6) ont ensuite permis au TC de Thuin de virer en tête (3-1), en battant respectivement Anaïs Dubois (B + 2/6) et Léa Collet (C15.2). En double, la victoire d’Émilie et Marie sur Anaïs et Carole a scellé le sort des Kalypsiennes tandis que celle de Noémie Fourny et Larissa Siciliano sur Lucie et Alessia ne changera rien. C’est Plainchamp, que les Gosseliennes avaient pourtant battues le week-end précédent, qui est champion… après le forfait du RTC Tournaisien! Cruel…

Victoires féminines

L’équipe des dames 2 du Bjorn’s Club (Iréna Schiettecatte, Maude Batta, Charline Royaux, Virginie Druez) en a elle aussi fini avec sa poule. Sa défaite sèche lors du premier match à domicile contre le RTC Louvierois (1-7) a été suivie par une victoire contre le Smashing Nivellois (5-3).

Les dames 3 du Bois du Prince (Aloïse Decuyper, Anne Timmermans, Marie Sorel, Nadia Ligot, Isabelle Van Laer, Sophie Genin, Aurélie Marcelle), ont quant à elles remporté leur poule avec deux victoires en deux matchs (5-3 contre le Smashing Nivellois, 7-1 contre les Peupliers d’Ath).

Chez les jeunes, les garçons 11-2 du TC de Thuin, Loïs Michaux, Clément Hulot, Bastien Bequet, ont fait le sans-faute dans leur poule (trois victoires) tout comme les 13-2 du Kalypso (Tom Baudson, Matteo Pulcinelli, Lohan Gabelica).