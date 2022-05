Monceau vise, désormais, le doublé

Molenbaix battu au Pays Blanc, les résidents de la rue des Sablières auraient été sacrés, de toute façon. "Mais on ne voulait pas savoir ce qui se passait de l’autre côté, savoure Steens. On voulait tout donner, comme on l’a fait de nombreuses fois cette saison, en inversant la tendance sans jamais rien lâcher."

Et la fête a été à la hauteur de l’attente et de la sueur laissée du côté de Belœil. "C’était, encore, un match très difficile, analyse l’attaquant Nicholas Bodson. On a eu les occasions pour se rassurer en première mi-temps mais elles n’ont pas voulu rentrer. La délivrance est survenue à la fin mais c’est magnifique. Nous n’étions pas inquiets mais on sentait la pression monter au fil des minutes après le 1-0. Néanmoins, on savait qu’on allait le faire car on avait l’équipe pour. À présent, nous allons célébrer ce titre dignement…"

Et maintenant la coupe

Un titre dont la confirmation est survenue des pieds de Bodson. "C’est un sentiment exceptionnel, explose-t-il. Mais ce résultat, c’est avant tout un travail d’équipe. Et même cette action: je n’ai plus qu’à pousser le ballon au fond grâce à cet assist génial." Un caviar signé Antonin Prestifilippo, le joker de luxe de Michel Dufour. "C’est le Divock Origi de Monceau, résume Nicholas Bodson. Chaque fois qu’il monte, il fait la différence. Tous ses buts ont été décisifs. C’est un gamin mais il nous a débloqué pas mal de situations scabreuses…"

Ce titre, Monceau le doit, également, à sa régularité. Toujours bien placé, en embuscade jusqu’à la troisième tranche, le champion a juste pêché à la finition à certains moments importants de la saison. Tout en répondant présent lors des grands rendez-vous. De bon augure avant la finale de la coupe face à Montignies! " On va se relâcher un peu avant ce nouvel objectif, prévient Jérémy Steens. On va faire le doublé, c’est sûr et certain…"