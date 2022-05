Le seul en scène de Gerpinnes!

Dimanche, Gerpinnes a frappé un grand coup face à Erpion. Alors que Jumet et Frasnes ont déjà lâché la rampe, les Gerpinnois ont enflammé la scène. Parmi les acteurs les plus en vue, les étoiles montantes, Dewit et Toussaint ont éclaboussé la prestation collective de leur classe. « Ce sont de bons éléments qui montent en puissance, lance Giusppe Di Maggio, le metteur en scène heureux de Gerpinnes. Mais ils peuvent aussi et surtout compter sur l’encadrement des plus anciens. Cette troupe, c’est un tout. Il y a vraiment un bon mélange qui se met au service du collectif. »