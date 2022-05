Ricardo Dos Reis Monteiro à la noce (vidéo)

C’est dans le cadre des journées « Ensemble avec les personnes extraordinaires » que s’est déroulée samedi une nouvelle manche de l’édition 2022 du challenge de Hainaut. Au fil des années, la course marcinelloise est devenue une véritable classique pour les challengers qui étaient une nouvelle fois présents en masse ce samedi sur le site de la Haute École Condorcet qui, décidément, s’érige de plus en plus en place forte du running puisqu’y ont déjà eu lieu cette année le Running Day (autre manche du challenge) et les 15 km de Charleroi et que s’y déroulera encore ce dimanche l’Ekiden de Charleroi!