MsM: tous les espoirs sont permis

Portés par leurs formidables supporters, les Mont-sur-Marchiennois l’ont emporté 30-27. "Encore une fois une belle rencontre entre deux belles équipes, analysait le coach local Gharib Samraoui. Il y avait un peu de tension, ce qui était normal vu l’importance du match, mais l’ambiance était exceptionnelle. Ransart a eu ces moments et nous avons eu les nôtres. Les deux formations se valent mais physiquement nous étions au top! Finalement nous sommes passés devant au meilleur moment et avons pu gérer les dix dernières minutes."

Les Mont-sur-Marchiennois affronteront l’Entente du Centre chez elle dimanche à 20h30. "Une équipe extrêmement difficile à manier. J’ai moi-même joué là-bas donc je sais ce qui nous attend… C’est dommage que l’on ne puisse pas jouer cette finale chez nous pour profiter de ce beau et grand moment avec les supporters mais c’est logique puisque notre adversaire nous avait précédés en championnat." Les fans ne manqueront toutefois pas de faire le déplacement! "L’Entente présente une équipe très expérimentée. J’ai assisté à sa demi-finale dimanche et j’ai pu constater que c’est du très solide. Nous avons quelques jours pour analyser ses forces et faiblesses et tenter de trouver des choses qui pourraient l’embêter. C’est clair que sur papier elle est la favorite mais nous avons aussi nos atouts, dont notre jeunesse!"

Cette accession en finale est déjà un formidable résultat pour le club. "J’avais dit en début de saison que nous étions capables de jouer le titre mais encore fallait-il le faire. C’est tout le mérite des joueurs qui ont très bien progressé au fil des matchs."

En cas de défaite, les Sportingmen auraient encore une chance d’accéder à la D1 francophone par le biais d’un barrage contre une équipe de la Promotion Liège.

Quant aux Ransartois, très fair-play dans la défaite ce qui mérite d’être souligné, ils joueront la petite finale la veille à domicile contre l’EHC Tournai (20h00).