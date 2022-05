« On a fait le match qu’il fallait, souffle Nathan Bollens. Malheureusement, cela n’a pas tourné en notre faveur. Comme le coach l’a dit, les tirs au but, c’est une loterie. C’est la malchance, pour le même prix, on peut s’imposer. C’est le foot, c’est comme ça. On va encore stresser pendant un mois en espérant pouvoir se sauver. Mais, oui, on va mal dormir. »