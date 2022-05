Baulet et Frasnes en pleine confiance

Le parcours des Aiseliens s’arrêtent déjà et ils peuvent nourrir des regrets: "On doit mener 0-2 à la mi-temps, affirme leur mentor Anthony Chudzik. Molenbaix ne s’attendait pas à un telle opposition, mais le gardien adverse a été exceptionnel. A la 70e, on a fini par craquer physiquement." Une rentrée en touche mal gérée amène un but fatal aux visiteurs, le deuxième suivra quelques minutes plus tard.

Couillet 1 - Forchies 3

Les Filamarchois ont déjoué tous les pronostics, bien qu’ils aient vite été menés au score. L’égalisation survient avant la pause grâce à un coup franc magistral de Taskin. Homme du match selon son coach, Cuypers inscrit un but tout aussi beau pour faire 1-2 avant celui de Gilot. "Je suis fier mais triste aussi, lance Fabian Bertrand. Notre équipe A a été éliminé du tour final de P3, ce qui rend notre montée impossible."

Roux 3 - Cuesmes 0

A l’instar de Forchies, Roux a connu un départ calamiteux avant de marquer avant la pause via Trivilin. Après le repos, Giloteau et Vandercruyssen assurent la qualification des Roviens pour le deuxième tour. Mais comme les Filamarchois, ceux-ci ont appris l’élimination de leur équipe A. Leurs espoirs de montée sont donc réduits à néant.

Division 4G

Templeuve 6 - Marbaix 2

L’aventure s’arrête là pour des Marbaisiens qui ont longtemps joué les premiers rôles en 4 G. Ils ont dû courber l’échine face à des Templeuvois autoritaires.

Baulet 4 - Thuin 1

"On menait 4-0 à la mi-temps avec une prestation consistante dans tous les domaines" , se réjouit Aurélien Chantinne. La deuxième période a été moins convaincante mais Baulet a su facilement tenir son adversaire à distance. Les buts locaux ont été marqués par Aguglia, Van Kerkhove, Baurain et Chennou.

Frasnes 3 - Isières 2 (prol.)

"C’est un boost pour notre confiance", sourit Matthieu Van Yperzeele. Les Frasnois ont été menés à deux reprises et sont toujours revenus, même à 10 contre 11. "C’était assez équilibré en première période mais Isières s’est éteint après la pause même si plusieurs joueurs de P2 étaient dans l’effectif." Mieux encore, Frasnes a émergé dans les derniers instants de la prolongation via Vandoorslaert. Mulliqi et Lerbun avaient auparavant secoué les filets.

Farciennes 2 - Biévène 1

"C’était un bon match avec des jeunes qui courent partout jusqu’au bout" , commente Islam Demir, le coach local. D’Addario et Serdar ont ouvert les portes de la qualification à Farciennes. "On a joué en groupe et on a pu compter sur beaucoup de supporters pour nous mener à la victoire. On sait que nos futures adversaires sont costauds mais ils doivent aussi se méfier de nous car on est prêt pour aller jusqu’au bout."

Division 4H

Aulnois B 1 - Boussu/Walcourt 1 (5-4 tab)

Les Boussutois vont regretter le pénalty manqué en début de match. Menés dans la première période de la prolongation, ils ont su revenir au score grâce à Pirard et arracher les pénalties. La séance de tirs au but leur a été fatale. "Frustrant car ça s’est joué sur des détails, peste le coach Marc Roelants. J’aurais aimé faire un tour de plus mais bon… Je suis fier de mes gars, ils ont sorti une grosse prestation. Nous sommes tombés face à une très belle formation. C’était un beau match." La semaine prochaine, Aulnois recevra Molenbaix B, qui a battu Aiseau-Presles B (2-0).

Forges 1 - Risquons-Tout 5

Grosse claque pour les Forgeois qui s’inclinent lourdement sur sa pelouse. "Absolument rien à dire, on a été battus par plus fort, concède le T1 Luc Quertinmont. Une belle équipe qui a montré beaucoup de technique, vitesse, jeu au sol et physique. On ne peut que les féliciter." Le Risquons-Tout ira à Forchies au tour suivant.

Rumes 4 - Momignies 1

Large défaite également pour Momignies. Les visités avaient pris l’ascendant dans les 20 premières minutes avant que Maxime Magotteaux ne réduise l’écart pour les Frontaliers. Finalement, Rumes a inscrit deux autres buts dans les dix dernières minutes et passe donc au tour suivant. Il affrontera le RLC Givry (vainqueur de Bracquegnies B) le week-end prochain.