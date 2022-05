Monceau arrivera au complet à Belœil

Excelsior Biévène – RFC Houdinois

Biévène: Sainthuile, Theves, Vanhoutte, Luchtens, Hinnens, Palmeri, Bertolutti, Blairon, Rasson, Delvaux, Vermeere, Soudant, Vrancx, Chardon, Barbé, Carretero et Delitte. Remarques: De Bock est convalescent. Retour de Delitte, Delvaux et Hinnens. Houdeng: Ramsdonck, Mascolino, Diane, Buscemi, Mutombo, Scaletta, Attardo, Alageyik, Carruana, De Weert, Denis, Morreale, Vinois, Geury et deux joueurs à désigner. Remarques: retour de suspension de Diane. Emel, Dridi et Scelso sont suspendus.

RUS Belœil – RAS Monceau

Belœil: Gueguin, Willocq, Nzuzi Nzolani, Vanveuren, Fretin, Beugnies, Flammia, Aneddam, Lesage, Bronier, Maleon, Tingiya Dogo, Piérart, Delys, Romano. Remarques: Lericque manquera le match car il est suspendu. Monceau: Lazitch, Eeckhout, Traoré, Mucci, Navona, Caudron, Befahy, Steens, Cuypers, Dehont, Lambert, Laurent, Lissens, Bodson, Prestifilippo et Brabant. Remarques: groupe au complet.

RLC Hornu – Péruwelz FC

Hornu: Akou Buffon, Arab, Makinguet, Herzallah, Koutaine, Rawash, A. et M. D’Errico, Desomberg, A. Belasfar, Renard, Brissy, Gourad, Mehamdia, Hadjeb. Remarques: pas de surprise au sein de l’effectif hornutois. Péruwelz: Montuelle, Vandendooren ou Bocquillon, Evina, Delattre, Hennebicq, Mincio, Beugnies, Henrard, Ruggeri, Guelton, Andry, Lenglart, Mercier, Gomis, Gahungu, Milito, Saval et Debruxelles. Remarques: Berthe est suspendu.