Gosselies a un dernier devoir à remplir

Après avoir fêté la victoire face au PàC/Buzet dimanche dernier, le RGS a dû se remobiliser pour une dernière semaine de travail. Il faut dire que le prochain adversaire est un sérieux client. "Huy a terminé son championnat de D3ACFF B avec 34 points. Il a marqué32 buts pour 46 encaissés. C’est costaud. Je comparerais Huy à Braine dans notre série. Un club qui s’est longtemps cherché mais qui présente un potentiel élevé. C’est aussi une équipe joueuse selon mes renseignements. Je pense donc que nous ne devrions pas vivre une rencontre trop fermée."

Les détails comptent

Comme souvent dans ce genre de duels à enjeu, les détails feront la différence. "Il faudra se montrer calme et déterminé, prévient Antonio Passalacqua. Ce qui nous désavantage, c’est que nous jouons là-bas. Mais bon, Huy évolue sur un synthétique comme nous, c’est déjà ça. Je sais aussi que l’entraîneur hutois s’est renseigné sur nous. Apparemment, il redoute l’impact physique que nous mettons dans notre jeu. Moi, je me méfie de la vitesse d’exécution de nos adversaires. Nous devrons donc défendre en bloc comme nous avons pu le faire dimanche dernier. J’ai confiance en mes joueurs. Je sais qu’ils donneront tout pour ce dernier match."

Une victoire serait synonyme de maintien et donc de fête comme on sait si bien les faire à Gosselies. "On ne doit pas calculer dans ce genre de rencontres. On doit se battre jusqu’au bout mais nous y sommes habitués cette saison. Moi, en tous cas, je ne lâcherai rien tant que Gosselies ne sera pas assuré de son maintien en D3 ACFF."