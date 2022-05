Buts: Rahou (1-0, 5e; 4-4 CSC, 28e; 8-7, 40e), Dujacquier (2-0, 7e; 5-4, 30e), El Fakiri (2-1, 13e; 7-5, 37e; 7-7, 39e), Karakilic (3-1, 19e), Leo (4-1, 19e), Bakija (4-2, 27e; 4-3, 27e), Ghislandi (6-4, 32e; 7-4, 33e), Bouzid (7-6, 39e).

Dans son Complexe, Châtelet est conscient de l’importance de cette deuxième manche des quarts de finale des play-off de D1 nationale. La mission est simple: gagner, coûte que coûte, pour continuer à rêver d’une fin de saison en apothéose. Mais les Blues du Futsal Team Charleroi, eux, veulent remporter une seconde victoire synonyme de qualification pour la demi-finale.

Dès l’entame de match, Leo, Rahou, Dujacquier et Cordier démontraient les intentions locales. Et cela démarrait fort. Rahou, le magicien châtelettain, faisait lever la foule en inscrivant un but d’anthologie à la 5e minute. Deux minutes plus tard, l’avance locale doublait via un coup franc de Dujacquier. Les hommes de Luiz Aranha n’abdiquaient pas pour autant. Mais Elkjimi et ses défenseurs ne laissaient rien passer.

Sur corner, El Fakiri effaçait deux joueurs pour réduire le score. Juste avant la mi-temps, Châtelet inscrivait deux nouveaux buts, via Karakilic et Leo.

Une deuxième mi-temps de folie

Au retour des vestiaires, Charleroi revenait l’esprit revanchard. En l’espace d’une minute, Bakija par deux fois et un CSC de Rahou ramenait les deux équipes à égalité. Tout était à refaire pour Châtelet. Ghislandi et Dujacquier sonnaient la révolte et portaient le score à 7-4.

À la 37e, El Fakiri glissait entre les jambes d’Elkjimi et relançait le suspense. Charleroi jetait sa dernière cartouche offensive avec le gardien volant. Bouzid inscrivait le 7-6. El Fakiri inscrivait le but égalisateur à 15 secondes de la fin.

Mais des échauffourées en tribune allaient provoquer l’arrêt momentané de la rencontre alors qu’il restait 15 secondes… Triste spectacle. Après 5 minutes d’interruption, les deux équipes remontaient sur le terrain. Sur le coup d’envoi, Rahou distillait une patate en pleine lucarne. 8-7. Troisième et dernier match décisif lundi à Châtelineau.