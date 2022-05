Les P3 et P4 jouent les tours finaux

Les décisions ne tombent pas toujours très vite en fin de saison. Les fédérations font le maximum pour organiser les séries de la saison à venir. Cependant, former des séries avec des montants et des descendants n’est pas chose aisée et de ce fait, cela prend du temps. À noter, le tournoi U15 aura aussi lieu à Chapelle ce samedi et le tournoi U19 aura lieu au même endroit mais ce dimanche. La jeunesse de Tchalou sera donc une fois de plus à l’honneur en ce week-end de fête des mères.