Charleroi 91 – Gembloux 68

35-22, 16-18, 23-15, 17-13

CEP: Cirelli 8-4, Tshiteya 2-4, Martin 0-2, Kasavuli 0-2, Lambot 5-15 (1X3), Mureddu 0-4, Steinier 22-6 (7X3), Degimbe 14-3 (2X3).

GEMBLOUX: Ponsard 6-3 (2X3), Reconnu 9-6 (3X3), Boosten 0-2, Marchal D. 0-2 et Y. 8-2 (1X3), Verdijen 2-3 (1X3), Deblire, Saillez 6-1, Rezette 2-0, Lox 5-4, Piret 2-3, Mestrez 0-2.

Mis à part en tout début de match, jusque 8-9, Charleroi a constamment mené. Pour autant, l’addition finale apparaît un peu lourde.

L’écart a le plus souvent navigué entre la dizaine et la quinzaine. Le verdict est néanmoins logique.

Par séquences, le CEP a fait mal (Degimbe au début, les quatre triples en rafale de Steinier dans le 1er quart, Lambot à la reprise pour amener 68-47) et Gembloux tire la langue dans le dernier quart.

D2 régionale A dames

Fins de mi-temps décisives

Charleroi B 80 - Blégny 59

24-18, 18-9, 14-16, 24-16

SPIROU LADIES: Hermans 3-2, Fimiani, Verna 0-5 (1X3), Dupire 0-5 (1X3), Cambioli 16-12 (3X3), Vashamillette 0-3 (1X3), Vandewattyne 6-2, Kenny 4-6, Mense 11-0 (1X3), Stefek 2-3.

BLÉGNY: Ziemons, Ashton 9-10 (3X3), Dewez 7-2, Bievelez 3-4 (1X3), Gofflot 2-0, Lerho 0-9 (1x3), Campo 2-0, Monami 0-2, Plumat 4-5 (1X3).

Les joueuses de Lionel Dorange ont mis du temps à entrer dans la rencontre: 8-9, 15-12. La situation ne s’est décoincée qu’en fin de quart, via Cambioli et Stefek: 24-18. Vandewattyne et la précieuse Mense ajoutaient leur graine et la marque passait à 31-18 à la 13e.

Les Liégeoises ne parvenaient ensuite qu’à équilibrer les échanges: 42-27 au repos et 56-43 à la 30e. Mais les Sambriennes en remettaient une couche dans la dernière ligne droite.