Cette accession à la troisième provinciale, elle était attendue… On voulait qu’une des deux équipes en P4 soit championne, c’est clair. On a donc accompli notre objectif, on peut être fier.

Il a d’ailleurs fallu trancher entre les deux noyaux.

Je savais que cela pouvait arriver. J’avais prévenu que je prendrais mes responsabilités et c’est ce que j’ai fait. Il a fallu une semaine pour que tout le monde digère ma décision mais, après, tout le monde a tiré dans le même sens.

Le club est-il déjà prêt pour la P3?

Oui, on a ce qu’il faut pour faire bonne figure directement. Mon rêve, c’est de ramener Goutroux en P2. J’espère le faire assez rapidement. C’est important pour moi, je suis de Goutroux.

C’est d’ailleurs ces origines goutrousiennes qui vous ont poussé à devenir président.

Tout à fait. Je n’avais aucune expérience en la matière. J’étais juste revenu jouer en vétérans en 2016 et j’ai décidé de reprendre le club en 2018 pour ne pas qu’il tombe entre les mains de n’importe qui.

Reprendre un club, ce n’est pas une mince affaire…

C’est une vraie galère. Mais heureusement, j’ai pu compter sur de plus en plus de bénévoles pour m’entourer. Et aussi sur le soutien et l’investissement de ma femme. Vous pouvez demander, à Goutroux, tout le monde connaît Tata. Ce rôle de président m’a changé: je me suis adouci. Et les gens ont vite appris à me faire confiance. Nos efforts à tous sont récompensés.