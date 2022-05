Fontaine et Pironchamps recrutent

Enregistrer des résultats inattendus n’a rien d’étonnant en début de championnat. À Pironchamps, en 3e nationale, on peut parler de coup de tonnerre. Le derby entre les A et les B était d’entrée au programme, samedi, et contre toute attente les B l’ont emporté. « Ce résultat n’est pas étonnant. Les B en voulaient plus », reconnaît le secrétaire André Legrain. Dans la foulée, le club a rapidement pris une décision drastique en décidant de se séparer de Grégory Dasset. « Le garçon ne tape absolument rien et, à une exception près, cela dure depuis le début des luttes amicales. Mieux valait crever l’abcès immédiatement. Nous allons lui chercher un successeur mais dans l’immédiat, nous nous renforcerons, en fonction du calendrier, en faisant appel à un grand-milieu de nos autres équipes. »