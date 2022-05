Pas de montée pour le Charleroi BC

Dans les doubles en ouverture, Nin Si Tran et Bastien Verbeiren n’ont rien pu faire contre Arnaud Delsaut et Indy Thys (21-16, 21-14) alors que sur le court d’à côté, Maïlys Huyberechts et Nina Zimmermann bataillaient ferme durant trois sets contre Pauline Bruyer et Angela Maria Castillo Jimenez mais s’inclinaient en trois manches (16-21, 21-13, 21-18). L’issue de la rencontre aurait-elle pu être différente si elles avaient égalisé? Les simples ont très vite permis de se rendre compte que cela n’aurait pas changé grand chose: Thomas Helson et Lionel Petracco ont lourdement chuté contre respectivement Robin Cuvelier (21-14, 21-19) et Arnaud Delsaut (21-10, 21-12). Défaites aussi pour Maïlys contre Bruyer (18-21, 21-12, 21-14) et Nina contre Castillo Jimenez (21-9, 21-13).