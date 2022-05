Une entame de match fatale

Omar Rahou, le pivot châtelettain, regrettait le début de match catastrophique. " On le sait, dans ce type de match, on ne doit pas donner de cadeau. Malheureusement, on est rentré doucement dans la rencontre et je pense qu’on a trop respecté notre adversaire. On s’est battu par la suite pour inscrire les goals. Notre adversaire doit faire la même chose pour tenter de marquer ."

Mené 2-0 après 9 minutes de jeu, Châtelet y a pourtant cru, grâce notamment à une superbe deuxième mi-temps. Mais les nombreuses occasions manquées pourraient peser lourd dans la balance…

Le match dans le match entre Rahou et Lamsaiah, les deux copains, a tourné à l’avantage du second cité. De son propre aveu, cela aurait pu être différent. " On a clairement raté notre deuxième mi-temps. Châtelet a eu plusieurs occasions, mais nous avons eu la chance avec nous. Un match se joue jusqu’à la fin et cela a payé en fin de match. On aura moins de pression vendredi, mais cela reste un match difficile. Châtelet est plus fort dans son Complexe qu’à l’extérieur."