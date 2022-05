Le Tc Thuin devient Royal et s’offre une bière

Arnaud Michel, dynamique président dévoué et remplis d’idées novatrices, coupait le ruban, accompagné de Yanis Demeroutis, le coach attitré du club, avant son speech devant le comité: "C’est une année importante en cette soixantième année d’existence et notre comité a toujours eu comme cheval de bataille de proposer de nouvelles activités et projets. Nous sommes ici pour célébrer le titre royal décerné par le Gouverneur de la Province. Officiellement, nous nous appellerons désormais, le Royal Tennis Club de Thuin. Cela montre que le club est pérenne et occupe une place importante dans la région."

Un terrain flambant neuf

L’événement marquant de la journée était l’inauguration du nouveau terrain de padel: "Il s’agit d’un sport en vogue, depuis quelques années et nous nous sommes lancés dans la création d’un terrain de padel en fonds propre. Nous offrons ainsi un nouveau service aux membres et l’objectif est d’attirer de nouvelles personnes. Nous sommes aussi avant tout un club de tennis et la réfection des terrains en terre battue sera réalisée prochainement, subsidiée par la Région Wallonne et le soutien de la Ville de Thuin, ainsi que nos différents partenaires."

Un sport ludique ouvert à tous.

Yanis Demeroutis est coach de tennis depuis quinze ans au club et donnera les cours de padel. Il nous parle de ce sport en pleine expansion: "Depuis quinze ans, j’ai la chance de connaître le club, qui compte trois terrains de tennis en terre battue, uniquement à l’extérieur. On va continuer à développer l’école de tennis et à présent promouvoir le padel également en extérieur, pour nos membres et les personnes demandeuses de pratiquer cette discipline. Nous avons reçu une forte demande interne et de l’extérieur. Le padel est une activité comme une autre, pas spécialement un effet de mode. Un peu moins tactique que le tennis et plus facile d’accès pour les gens qui prennent une raquette. Plus proche de la main, celle-ci est plus maniable et facile d’accès. Nous lançons une formule d’initiation de cinq semaines sur le printemps et il sera possible de combiner un abonnement au tennis. Avec prix préférentiel attractif au terrain de padel. Ce sport permet de prendre du plaisir avec de grandes volées par exemple. J’apprends aux nouveaux venus les rudiments techniques, le placement, servir correctement. Les plus chevronnées pourront améliorer leur technique ou jeu de positionnement par exemple."

Les membres étaient invités ensuite à déguster une bière spéciale fruitée, pour terminer la journée de manière festive et dans la bonne humeur!