Le jogging de Presles a innové

L’organisateur y voit plusieurs avantages. "Le village est moins engorgé puisque les départs sont étalés. De plus, pour nous organisateurs, la pression est moins importante que lorsque tout le monde est rassemblé à une heure précise pour un départ de masse. Et inévitablement l’ambiance est plus détendue, ce qui convient parfaitement à l’esprit familial que nous voulons donner à notre événement."

La signalisation se faisait uniquement via des flèches au sol, aucune remise des prix n’était prévue mais une tombola a fait le bonheur de plusieurs coureurs. Et il y avait de belles animations sur le site de départ dans le centre du village et notamment des jeux pour enfants (châteaux gonflables, grimages). Ceux-ci avaient aussi eu la possibilité de se défouler au matin sur des distances adaptées à leur âge. C’est donc une belle et journée familiale qui a ravi petits et grands.

Ce sont 597 runners qui ont couru dans Presles, dont un très grand nombre d’élèves de première année des bacheliers en kinésithérapie et ergothérapie de la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa) venus passer leur examen d’endurance. Si ceux-ci ont eu droit à un départ spécial, groupé, à 14h30, les autres s’élançaient quand ils le souhaitaient, leur puce actionnant le chronométrage qui s’arrêtait dès la ligne d’arrivée franchie.

Le passage dans le parc toujours apprécié

Le passage dans le parc du château, ouvert exclusivement pour l’occasion, figurait toujours bien sur le parcours des deux distances. "Nous avons toutefois dû modifier légèrement le parcours original car le pont près du château a subi les conséquences des inondations de l’an dernier et n’est plus accessible."

Reste maintenant à déterminer si ce concept des départs libres sera maintenu en 2023. "Actuellement je ne vois aucune raison de ne pas le reproduire mais nous ferons le débriefing plus tard." Certains se disaient ravis de n’être pas tenus par un horaire précis, mais d’autres regrettaient toutefois que l’aspect compétition soit mis au second plan.