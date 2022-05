Charleroi privé de Mukeba pour cause de U16

Ce mercredi débute la demi-finale de R2 entre Charleroi expérience Performance et Gembloux. "Nous avons remporté les deux rencontres de saison régulière mais cela n’avait pas été facile et cela ne le sera pas plus cette fois-ci. En play-off, tout est plus intense" , explique le coach du CEP, Tom Poppe qui ne pourra pas compter sur le jeune Tagliafero, blessé à l’école. En face, Marc Mesureur devra également composer avec une absence, celle d’Alex Carretta (élongation il y a 10 jours): "L’adversaire possède un haut potentiel. Plusieurs joueurs ont leur place plus haut mais les cartes sont rebattues en play-off. Nous n’aurons rien à perdre. Il faut en profiter un maximum, se faire plaisir mais aussi emmagasiner du vécu dans un duel à enjeu et dans une chaude ambiance."

R1 Dames

Fleurus 67 – Brunehaut 52

19-15, 13-12, 15-14, 20-11

CFB: Ballau 2-2, Marteau A. 3-2 et L. 2-2, Foerster 15-14 (6X3), Hislaire, Hamaide 8-3, Saucin 0-2, Medjo 2-6, Delire 0-4.

BRUNEHAUT: Caridi 4-1, Thomazé 2-2, Verchain 0-9, Blanc 12-2, Legrand 4-9 (1X3), Comblez 0-2, Lemaire 5-0.

Disputée devant une foule des grands soirs, cette première manche de la finale de R1 a débouché sur un duel intense et longtemps indécis. D’entrée, Foerster, en habit de gala hier, déjouait la zone: 10-4. Brunehaut répliquait à 10-11 et 12-13. Mais ensuite, le CFB repassait pour de bon au commandement, sans pour autant parvenir à tuer le match (32-27 au repos, puis 47-41 à la 30e), du moins pas avant le dernier quart où, enfin, les filles de Jérémy Prinsen crevaient le plafond des 10 points: 52-42, 58-46 et 67-51.

R2 Dames

Charleroi B - Blégny (ce soir, 21h)

Dans la foulée des messieurs du CEP, l’équipe B des Spirou Ladies prendra possession de la Garenne pour accueillir Blégny, là aussi en demi-finale aller de play-off de R2 dames. Les filles de Lionel Dorange partent favorites contre le 9eclassé. "Il ne faut surtout pas prendre ce match à la légère. Rien n’est acquis d’avance. Démontrons notre supériorité en affichant une concentration élevée et en nous appuyant sur un collectif solide" , insiste le coach qui sera privé de Déborah Mukeba, retenue par l’équipe nationale U16. Situation surréaliste! Comment peut-on faire passer un match de play-off après une simple prise de contact? Heureusement, un arrangement a été possible concernant les U20, Cambioli et Dupire.