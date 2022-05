Une finale pour l’honneur

Chaque année, l’organisation des play-off pose problème. L’obligation d’assumer une montée éventuelle freine souvent les ardeurs. On le constate encore cette fois en Dames R2A (trois inscrits) ou, donc, en dames R1 où les deux inscrits se retrouvent directement en finale. Le contexte est carrément exceptionnel au faîte de l’élite régionale féminine puisque la série qui s’ouvre ce mardi est purement honorifique. En effet, personne ne désire monter en Flandre. Du coup, l’AWBB a récupéré un second ticket pour l’élite. Tant Fleurus, vainqueur de la saison régulière, que Brunehaut, 3e classé, sont d’ores et déjà assurés d’évoluer en division 1 la saison prochaine ! L’enjeu de la finale constitue en fait la cerise sur le gâteau. Le CFB ouvre le bal à domicile tantôt, sur le coup de 20 h 45. Dom.A.