Un examen d’endurance au contre-la-montre de Presles (photos)

Le jogging Parc et Castel de Presles a pris dimanche la forme d’un contre-la-montre avec des départs libres entre 11 et 14h30. Les runners ont eu la possibilité de courir dans le magnifique parc du château, d’ordinaire fermé au public. Parmi les participants figuraient un grand nombre d’élèves de la HELHa en kinésithérapie et ergothérapie, venus passer leur examen d’endurance.