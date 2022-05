Qui veut accompagner Farciennes?

Les noms des quatre participants au tour final sont à présent connus. Il s’agit de Roux B, du Racing Couillet, de Forchies B et enfin d’Aiseau-Presles B, autant de candidats à la montée qui peuvent rejoindre le SC Farciennes, le champion, en P3. Si les places des Couillettois et des Filamarchois étaient déjà acquises, les deux autres formations ont dû attendre la dernière journée pour valider leur ticket. Chez les Roviens, leur participation dépendait exclusivement du comportement de leur équipe A : « Tout le monde était ravi dans le groupe quand on a appris que notre P3 s’était qualifiée pour le tour final, salue le coach Patrick Djeddane. Mais en ce qui me concerne, ma première réflexion en apprenant la bonne nouvelle a été la suivante : avec quel noyau allons-nous jouer ? Si l’équipe A vient me prendre mes meilleurs joueurs, ça ne vaut pas la peine d’y aller. J’aurai une réunion à ce propos durant la semaine. »