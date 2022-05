Du côté de Fontaine, le vice-champion de la série qui a échoué dans la conquête du titre face à Nalinnes, l’objectif de la saison devra être atteint par le tour final. " La montée était l’objectif de la saison parce que la place de Fontaine se trouve en P2. Malheureusement, malgré une très belle saison avec 72 points sur 90, on est tombé sur plus fort que nous avec Nalinnes. Je n’avais jamais vu une équipe remporter 24 matches sur 24. Il faut les saluer. On devra atteindre notre objectif via le tour final ", souligne Grégory Richir, le T1 fontainois.

Celui qui prendra place sur le banc de Courcelles, la saison prochaine en P1, sait que la gestion des émotions et du stress sera déterminante dans ce nouveau championnat. "Il f aut que les gars soient capables de jouer ce genre de matches en gérant le stress. C’est une autre compétition qui commence sur deux matches, comme je leur ai dit. On n’a pas le droit de se planter parce qu’on ne peut pas se rattraper. Ce serait chouette, bien sûr, de quitter Fontaine par la grande porte en le ramenant en P2 ."